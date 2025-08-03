Самарчанка отдала "сотруднику Центробанка" 195 тыс. рублей

В отдел полиции Самары обратилась 68-летняя местная жительница с заявлением о хищении 195 тыс. руб., сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В ходе выяснения обстоятельств сотрудниками полиции установлено, что женщине через мессенджер позвонил неизвестный, который представился сотрудником Центрального банка России. Он убедил потерпевшую, что с ее банковского счета пытаются снять деньги и для их сохранности необходимо срочно перевести средства на"безопасный счет". Самарчанка выполнила все требования злоумышленника. Следуя инструкциям мошенника, женщина перевела все свои накопления. Злоумышленник перестал выходить на связь, после чего пенсионерка поняла, что стала жертвой обмана и обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.