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Преступления Происшествия

Самарчанка отдала "сотруднику Центробанка" 195 тыс. рублей

САМАРА. 3 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В отдел полиции Самары обратилась 68-летняя местная жительница с заявлением о хищении 195 тыс. руб., сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В ходе выяснения обстоятельств сотрудниками полиции установлено, что женщине через мессенджер позвонил неизвестный, который представился сотрудником Центрального банка России. Он убедил потерпевшую, что с ее банковского счета пытаются снять деньги и для их сохранности необходимо срочно перевести средства на"безопасный счет". Самарчанка выполнила все требования злоумышленника. Следуя инструкциям мошенника, женщина перевела все свои накопления. Злоумышленник перестал выходить на связь, после чего пенсионерка поняла, что стала жертвой обмана и обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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