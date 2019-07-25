Закончено расследование дела Дмитрия Сазонова

Расследование уголовного дела в отношении экс-начальника Центра лицензионно-разрешительной работы самарского управления Росгвардии Дмитрия Сазонова закончено. Сейчас сын бывшего председателя губдумы Виктора Сазонова со своим защитником Андреем Карномазовым знакомятся с материалами дела, в котором девять томов.

В обвинении остаются два эпизода: получение взяток от Александра Орлова, действовавшего, по мнению следствия, в интересах охранных структур ОПС "Законовские", и покровительство фотостудии, монопольно снимавшей рожениц с младенцами в родительных домах.

"Думаю, нам придется подать несколько ходатайств, и к середине августа дело уже может быть направлено на утверждение в прокуратуру," - сообщил изданию адвокат Карномазов.

Напомним, год назад полковник внутренней службы Сазонов-младший был задержан сотрудниками УФСБ в кафе, после встречи с бывшим милиционером Орловым, который положил меченые деньги между мягких сидений дивана, откуда оперативники их и изъяли.

В ходе расследования дела Дмитрия Сазонова силовики выявили связь руководства УМВД Самары с ОПГ В ходе расследования уголовного дела бывшего замруководителя областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова силовики обнаружили связь между лидерами ОПГ и целым рядом представителей руководства УМВД Самары.

С того момента экс-заместитель начальника регионального управления Росгвардии живет в следственном изоляторе, откуда его не отпустили даже на похороны отца.

На днях облсуд оставил без удовлетворения жалобу на продление Сазонову содержания под стражей. Таким образом, он не выйдет на свободу как минимум до завершения судебного разбирательства.

Дмитрий Сазонов мог бы рассчитывать на оправдание, доказав, что против него была совершена провокация. Именно этого сейчас в областном суде добивается экс-прокурор Безенчукского района Андрей Павлов, которому тот же Александр Орлов положил меченые деньги в бардачок автомобиля. Однако рассмотрение апелляционной жалобы по делу Павлова еще не завершено и его исход непредсказуем, несмотря на убедительные, казалось бы, доводы защиты насчет провокационной роли "потерпевшего" Орлова.