Дмитрия Сазонова подозревают в получении откатов от фотографов из самарских роддомов

Ранее арестованный полковник Росгвардии Дмитрий Сазонов получал откат с каждой фотографии новорожденного ребенка, сделанной в крупнейших самарских роддомах, пишет "Самарское обозрение". К такому выводу пришел Следственный комитет на основании данных оперативников УФСБ.

Напомним, в июле 2018 г. Сазонов был задержан при получении 100 тыс. руб., которые якобы являлись взяткой за покровительство некой охранной структуре при проведении проверок исполнения законодательства об оружии.

В минувшую пятницу, 22 марта, Следственный комитет опять вышел в суд Самарского района с ходатайством о продлении срока содержания под стражей Дмитрию Сазонову еще на два месяца. Он и был продлен до 25 мая 2019 года.

В ходе процесса следователь Виталий Тюленев принес в суд свежее постановление о возбуждении второго уголовного дела в отношении полковника. Дело возбуждено по той же статье, что и первое — "Получение взятки в крупном размере" (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ). Максимальная санкция этой статьи — лишение свободы на срок от семи до 12 лет со штрафом.

Согласно фабуле вновь возбужденного уголовного дела, Дмитрий Сазонов с октября 2016 г. по июль 2018 г. в несколько приемов лично получил от некоего Юсупова А.Л. взятку в сумме не менее 420 тыс. руб. за "возможность повлиять на руководителей государственных бюджетных учреждений здравоохранения Самарской области, а также иных должностных лиц, задействованных в заключении договоров аренды, достигая договоренности о сохранении фотостудий ООО "Арт-Инвест" на территории родильных домов Самары, таким образом, способствуя в силу должностного положения совершению действий в интересах взяткодателя и представляемого им юридического лица — ООО "Арт-Инвест".

Как уточняет издание, в любом родильном доме при выписке ребенка, как правило осуществляется видео- и фотосъемка: родители с близкими им людьми фотографируются с новорожденным (ой). Просто так договориться и привести фотографа с улицы в родильный дом не получится. Как правило, эта сфера жестко контролируется руководством медучреждений — комната на первом этаже родильного дома сдается в аренду ООО, ИП фотографа с которым, например, договорился главный врач. Самому фотографу выправляется санитарная книжка о том, что он полностью прошел медосмотр и может находиться в помещении роддома.

Любой конкурент-фотограф не допускается для съемки на основании того, что он не прошел должного санитарного осмотра и т. д. Отсюда — высокая цена и низкое качество услуги. Полученные деньги, как правило, делятся между фотографами и руководством роддома.

В версии, основанной на данных УФСБ по Самарской области и на допросах всех участников порочной цепочки, человеком, который получал часть дани с каждой фотографии, был Дмитрий Сазонов.

У ныне покойного спикера Самарской губернской думы Виктора Сазонова был друг — бизнесмен из города Энгельс в Саратовской области Леонид Зейналович (в другой версии паспорта — Лев Михайлович) Юсупов. Он владеет фирмой "Арт-Инвест", которая и стала монополистом по съемкам.

ООО "Арт-Инвест" арендовало в трех крупнейших роддомах Самары (это больница им. Середавина, больница им. Семашко и "Пироговка") комнаты для фотографа и видеооператора. Остальных фотографов с территории роддома выживали, упоминая в качестве угрозы имя замруководителя областного управления Росгвардии. Он же, полагает следствие, мог оказывать давление на главврачей. За работу в Самаре отвечал сын Юсупова — Артур.

Вся цепочка, по которой передавались деньги, была выявлена оперативниками ФСБ. Всего, по словам источника "СО", было зафиксировано не менее 20 платежей такого рода в адрес Дмитрия Сазонова. В месяц с собранного в роддомах ему передавалось 70 тыс. рублей. Иногда их просто зачисляли на его карту.

Младший Юсупов уже допрошен и дал на Сазонова показания. Полковник в свою очередь вины не признал. Он, говорят источники "СО", заявил о том, что лишь дал Юсуповым бизнес-идею. Платежи же в свой адрес Дмитрий Сазонов объяснил возвратом долга со стороны Юсуповых.

Не исключено, что бизнес-идея была продвинута не только в Самаре. Похожая история всплывает и в Саранске. На мордовском форуме "Фотографы в перинатальном" упоминается некий "Босс из Саратова", который монополизировал данную сферу услуг при поддержке главврачей больниц, и говорится о "саратовском (самарском) следе".

Самарские следователи уже провели очную ставку между Сазоновым и Юсуповым. Защита полковника результаты следственного мероприятия опровергает, эмоционально заявляя, что на очной ставке они увидели "Юсупова — бледного и замученного парня в окружении сотрудников ФСБ". Кроме того, допрошены сотрудники медучреждений, где осуществлялась съемка младенцев под "крышей" Росгвардии.

Возбуждением нового уголовного дела в отношении Дмитрия Сазонова следствие, видимо, не ограничится. По словам Виталия Тюленева, сейчас проводятся проверки на предмет обнаружения фактов получения Сазоновым взяток при оказании покровительства фирмам "Альфа-Инвест", "Парсел-Инвест" и "Дубрава". Как свидетель допрошен совладелец "Парсел-Инвеста" Ярослав Тихомиров (адвокат Андрей Карномазов говорит, что Тихомиров после этого допроса якобы попал в больницу). Еще один свидетель — совладелец "Дубравы" и "Парсел-Инвеста" Алексей Козлов — укрылся от вопросов следователей за границей. В "Парсел-Инвесте" и "Дубраве" соучредителем ранее была теща Дмитрия Сазонова Галина Грибкова.