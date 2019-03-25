16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дмитрия Сазонова подозревают в получении откатов от фотографов из самарских роддомов Самарские полицейские в ходе погони с применением оружия задержали преступников из другого региона В Тольятти у нервного пассажира такси изъяли "синтетику" Начальника областного бюро МСЭ взяли под домашний арест Сотрудника администрации Кинельского района заподозрили в "продаже" муниципальной земли

Преступления Происшествия

Дмитрия Сазонова подозревают в получении откатов от фотографов из самарских роддомов

САМАРА. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 870
Версия для печати

Ранее арестованный полковник Росгвардии Дмитрий Сазонов получал откат с каждой фотографии новорожденного ребенка, сделанной в крупнейших самарских роддомах, пишет "Самарское обозрение". К такому выводу пришел Следственный комитет на основании данных оперативников УФСБ.

Напомним, в июле 2018 г. Сазонов был задержан при получении 100 тыс. руб., которые якобы являлись взяткой за покровительство некой охранной структуре при проведении проверок исполнения законодательства об оружии.

В минувшую пятницу, 22 марта, Следственный комитет опять вышел в суд Самарского района с ходатайством о продлении срока содержания под стражей Дмитрию Сазонову еще на два месяца. Он и был продлен до 25 мая 2019 года.

В ходе процесса следователь Виталий Тюленев принес в суд свежее постановление о возбуждении второго уголовного дела в отношении полковника. Дело возбуждено по той же статье, что и первое — "Получение взятки в крупном размере" (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ). Максимальная санкция этой статьи — лишение свободы на срок от семи до 12 лет со штрафом.

Согласно фабуле вновь возбужденного уголовного дела, Дмитрий Сазонов с октября 2016 г. по июль 2018 г. в несколько приемов лично получил от некоего Юсупова А.Л. взятку в сумме не менее 420 тыс. руб. за "возможность повлиять на руководителей государственных бюджетных учреждений здравоохранения Самарской области, а также иных должностных лиц, задействованных в заключении договоров аренды, достигая договоренности о сохранении фотостудий ООО "Арт-Инвест" на территории родильных домов Самары, таким образом, способствуя в силу должностного положения совершению действий в интересах взяткодателя и представляемого им юридического лица — ООО "Арт-Инвест".

Как уточняет издание, в любом родильном доме при выписке ребенка, как правило осуществляется видео- и фотосъемка: родители с близкими им людьми фотографируются с новорожденным (ой). Просто так договориться и привести фотографа с улицы в родильный дом не получится. Как правило, эта сфера жестко контролируется руководством медучреждений — комната на первом этаже родильного дома сдается в аренду ООО, ИП фотографа с которым, например, договорился главный врач. Самому фотографу выправляется санитарная книжка о том, что он полностью прошел медосмотр и может находиться в помещении роддома.

Любой конкурент-фотограф не допускается для съемки на основании того, что он не прошел должного санитарного осмотра и т. д. Отсюда — высокая цена и низкое качество услуги. Полученные деньги, как правило, делятся между фотографами и руководством роддома.

В версии, основанной на данных УФСБ по Самарской области и на допросах всех участников порочной цепочки, человеком, который получал часть дани с каждой фотографии, был Дмитрий Сазонов.

У ныне покойного спикера Самарской губернской думы Виктора Сазонова был друг — бизнесмен из города Энгельс в Саратовской области Леонид Зейналович (в другой версии паспорта — Лев Михайлович) Юсупов. Он владеет фирмой "Арт-Инвест", которая и стала монополистом по съемкам.

ООО "Арт-Инвест" арендовало в трех крупнейших роддомах Самары (это больница им. Середавина, больница им. Семашко и "Пироговка") комнаты для фотографа и видеооператора. Остальных фотографов с территории роддома выживали, упоминая в качестве угрозы имя замруководителя областного управления Росгвардии. Он же, полагает следствие, мог оказывать давление на главврачей. За работу в Самаре отвечал сын Юсупова — Артур.

Вся цепочка, по которой передавались деньги, была выявлена оперативниками ФСБ. Всего, по словам источника "СО", было зафиксировано не менее 20 платежей такого рода в адрес Дмитрия Сазонова. В месяц с собранного в роддомах ему передавалось 70 тыс. рублей. Иногда их просто зачисляли на его карту.

Младший Юсупов уже допрошен и дал на Сазонова показания. Полковник в свою очередь вины не признал. Он, говорят источники "СО", заявил о том, что лишь дал Юсуповым бизнес-идею. Платежи же в свой адрес Дмитрий Сазонов объяснил возвратом долга со стороны Юсуповых.

Не исключено, что бизнес-идея была продвинута не только в Самаре. Похожая история всплывает и в Саранске. На мордовском форуме "Фотографы в перинатальном" упоминается некий "Босс из Саратова", который монополизировал данную сферу услуг при поддержке главврачей больниц, и говорится о "саратовском (самарском) следе".

Самарские следователи уже провели очную ставку между Сазоновым и Юсуповым. Защита полковника результаты следственного мероприятия опровергает, эмоционально заявляя, что на очной ставке они увидели "Юсупова — бледного и замученного парня в окружении сотрудников ФСБ". Кроме того, допрошены сотрудники медучреждений, где осуществлялась съемка младенцев под "крышей" Росгвардии.

Возбуждением нового уголовного дела в отношении Дмитрия Сазонова следствие, видимо, не ограничится. По словам Виталия Тюленева, сейчас проводятся проверки на предмет обнаружения фактов получения Сазоновым взяток при оказании покровительства фирмам "Альфа-Инвест", "Парсел-Инвест" и "Дубрава". Как свидетель допрошен совладелец "Парсел-Инвеста" Ярослав Тихомиров (адвокат Андрей Карномазов говорит, что Тихомиров после этого допроса якобы попал в больницу). Еще один свидетель — совладелец "Дубравы" и "Парсел-Инвеста" Алексей Козлов — укрылся от вопросов следователей за границей. В "Парсел-Инвесте" и "Дубраве" соучредителем ранее была теща Дмитрия Сазонова Галина Грибкова.

Как вы относитесь к своей управляющей компании?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31