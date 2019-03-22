Дмитрию Сазонову вновь продлили арест, но указали следствию на волокиту

В пятницу, 22 марта, в Самарском районном суде рассматривалось ходатайство старшего следователя регионального СУ СК Виталия Тюленева о продлении бывшему начальнику Центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии Дмитрию Сазонову срока содержания под стражей.

Напомним, в июле 2018 г. Сазонов был задержан при получении 100 тыс. руб., которые якобы являлись взяткой за покровительство некой охранной структуре при проведении проверок исполнения законодательства об оружии.

Расследование вел полковник юстиции Евгений Супотницкий, но 17 марта дело принял к производству следователь Виталий Тюленев. Официально передачу дела связывают с уходом Супотницкого в отпуск, но известно, что на него было подано заявление о привлечении к уголовной ответственности за избиение и вымогательство, по которому была назначена проверка.

Защита обвиняемого заявила суду, что последнее следственное действие с их клиентом — очная ставка была проведена 9 ноября 2018 г. и с тех пор следствие топчется на месте. При этом следователь Тюленев не смог пояснить, когда он намеревается закончить расследование. Так как Сазонов уже отбыл в изоляторе 8 месяцев, то нет никаких серьезных оснований, чтобы не отпустить его под домашний арест, считает защита.

Дмитрий Сазонов явился на суд в хорошем настроении, рассказал, что живет в двухместном номере с пожилым азербайджанцем. Воду для стирки греет на батарее, смотрит телевизор, правильно питается и регулярно занимается физкультурой, отжимаясь по сотне раз. Просил отпустить его домой, так как там остались одни женщины и они в нем нуждаются.

Федеральный судья Анна Давыдова удовлетворила ходатайство следствия, но вместе с тем вынесла частное определение в адрес руководства регионального Следственного управления СК, допустившего волокиту при расследовании уголовного дела.