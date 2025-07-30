Спортсменка из Новокуйбышевска стала победительницей первенства России и молодежной Спартакиады

Софья Ануфриева из Новокуйбышевска стала победительницей первенства России по плаванию среди спортсменов 2007–2009 годов рождения, которое проходило в Калужской области.

Она выиграла дистанции 50 и 100 метров брассом.

В минувшие выходные на финальных соревнованиях Спартакиады молодежи России Софья выступила на тех же дистанциях и на обеих стала сильнейшей.

Тренируют спортсменку новокуйбышевской Спортивной школы олимпийского резерва Алексей Ильин и Елена Евчик.