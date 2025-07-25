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Из Таиланда депортируют Игоря Выговского, обвиняемого в организации ОПС в Самарской области Росгвардейцы задержали самарца, укравшего спорттовары на 40 тыс. рублей В Самаре будут судить женщину, фиктивно поставившую на учет 90 мигрантов Инженер из Новокуйбышевска потерял 800 тыс. руб. после звонка от "руководителя" Экс-сотрудника ФСБ отправили в колонию на шесть лет за аферу с криптовалютой

Преступления Происшествия

Из Таиланда депортируют Игоря Выговского, обвиняемого в организации ОПС в Самарской области

САМАРА. 25 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Генпрокуратура РФ выступила с инициативой "возвращения на родину" из Таиланда Игоря Выговского. Его обвиняют по ч. 1 ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества"), ч. 3 ст. 30, ч. ч. 4, 5 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размерах").

Как полагает следствие, с декабря 2021 г. по май 2022 г. Выговский организовал и руководил преступным сообществом, которое сбывало наркотики через интернет в Ульяновской и Самарской областях. Он контролировал структурные подразделения и наркокурьеров.

По данным российских силовиков, Выговский создал интернет-магазин. В Телеграме также был создан бот для этой торговой точки.

Димитровградский городской суд Ульяновской области в октябре 2023 г. и феврале 2024 г. приговорил восемь участников преступного сообщества к срокам от шести до восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года, рассказали в Генпрокуратуре.

Но Выговский смог скрыться от следствия. Его заочно арестовали и по поручению Генпрокуратуры России в апреле 2025 г. объявили в международный розыск. В мае 2025 г. стало известно о задержании Выговского в связи с возможным нарушением миграционного законодательства Королевства Таиланд и содержании его в изоляторе Бангкока. Генпрокуратура добилась договоренности о депортации.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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