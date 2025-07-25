Из Таиланда депортируют Игоря Выговского, обвиняемого в организации ОПС в Самарской области

Генпрокуратура РФ выступила с инициативой "возвращения на родину" из Таиланда Игоря Выговского. Его обвиняют по ч. 1 ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества"), ч. 3 ст. 30, ч. ч. 4, 5 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размерах").
Как полагает следствие, с декабря 2021 г. по май 2022 г. Выговский организовал и руководил преступным сообществом, которое сбывало наркотики через интернет в Ульяновской и Самарской областях. Он контролировал структурные подразделения и наркокурьеров.
По данным российских силовиков, Выговский создал интернет-магазин. В Телеграме также был создан бот для этой торговой точки.
Димитровградский городской суд Ульяновской области в октябре 2023 г. и феврале 2024 г. приговорил восемь участников преступного сообщества к срокам от шести до восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года, рассказали в Генпрокуратуре.
Но Выговский смог скрыться от следствия. Его заочно арестовали и по поручению Генпрокуратуры России в апреле 2025 г. объявили в международный розыск. В мае 2025 г. стало известно о задержании Выговского в связи с возможным нарушением миграционного законодательства Королевства Таиланд и содержании его в изоляторе Бангкока. Генпрокуратура добилась договоренности о депортации.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы