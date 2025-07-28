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Преступления Происшествия

В Самаре будут судить мужчину, подстрелившего оппонента из-за имущественного спора

САМАРА. 28 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 36-летний местный житель предстанет перед судом за хулиганство, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В апреле текущего года в полицию от медицинских работников поступила информация о причинении огнестрельного ранения мужчине возле одного из автосервисов на ул. Заводское шоссе.

Изучив показания очевидцев, оперуполномоченные установили марку и государственный регистрационный номер автомобиля Porsche Panamera, на котором передвигался подозреваемый.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ОБОП УУР ГУ МВД России по Самарской области на территории города Самара задержали разыскиваемого и доставили в территориальный орган внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

Задержанный признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил полицейским, что из-за имущественного спора не смог сдержать эмоций и причинил телесные повреждения потерпевшему.

По ходатайству органа следствия злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время фигуранту вручена копия обвинительного заключения, уголовное дело передано в суд для принятия решения по существу дела.

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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

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Весёлая семейка🙂

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

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Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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