В Самаре будут судить мужчину, подстрелившего оппонента из-за имущественного спора

В Самаре 36-летний местный житель предстанет перед судом за хулиганство, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В апреле текущего года в полицию от медицинских работников поступила информация о причинении огнестрельного ранения мужчине возле одного из автосервисов на ул. Заводское шоссе.
Изучив показания очевидцев, оперуполномоченные установили марку и государственный регистрационный номер автомобиля Porsche Panamera, на котором передвигался подозреваемый.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ОБОП УУР ГУ МВД России по Самарской области на территории города Самара задержали разыскиваемого и доставили в территориальный орган внутренних дел для дальнейшего разбирательства.
Задержанный признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил полицейским, что из-за имущественного спора не смог сдержать эмоций и причинил телесные повреждения потерпевшему.
По ходатайству органа следствия злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время фигуранту вручена копия обвинительного заключения, уголовное дело передано в суд для принятия решения по существу дела.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы