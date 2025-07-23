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Преступления Происшествия

Многодетную мать из Самарской области подозревают в мошенничестве с выплатами на покупку жилья

САМАРА. 23 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области возбудили уголовное дело по факту мошенничества с социальными выплатами. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии правоохранителей, жительница Кинель-Черкасского района, являющаяся многодетной матерью, купила дом с участком стоимостью около 1,4 млн рублей. Расплачивалась за недвижимость полученной в рамках госпрограммы социальной выплатой в размере 1,2 млн руб. и собственными средствами - 143 тыс. рублей. Однако позже выяснилось, что реальная стоимость дома и земли составляла всего 800 тыс. рублей. Остальные деньги продавец вернула покупательнице.

Ущерб, причиненный государству нецелевым использованием денег, превышает 450 тыс. рублей. Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ ("Мошенничество при получении выплат в крупном размере").

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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

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Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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