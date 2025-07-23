Многодетную мать из Самарской области подозревают в мошенничестве с выплатами на покупку жилья

В Самарской области возбудили уголовное дело по факту мошенничества с социальными выплатами. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии правоохранителей, жительница Кинель-Черкасского района, являющаяся многодетной матерью, купила дом с участком стоимостью около 1,4 млн рублей. Расплачивалась за недвижимость полученной в рамках госпрограммы социальной выплатой в размере 1,2 млн руб. и собственными средствами - 143 тыс. рублей. Однако позже выяснилось, что реальная стоимость дома и земли составляла всего 800 тыс. рублей. Остальные деньги продавец вернула покупательнице.

Ущерб, причиненный государству нецелевым использованием денег, превышает 450 тыс. рублей. Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ ("Мошенничество при получении выплат в крупном размере").