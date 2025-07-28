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Преступления Происшествия

В Самаре задержали аферистку за обещание подкупить силовиков за 15 млн

САМАРА. 28 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Полицейские возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество в отношении жительницы Самары. Ее подозревают в обещании подкупить силовиков.

Фото: Волга Ньюс

Спецоперацию на ул. Буянова сотрудники УБОП областного главка провели 25 июля. По версии следствия, задержанной Шебуняевой 39 лет и она обещала решить вопрос с прекращением уголовного дела за 15 млн рублей. На самом же деле деньги, вероятно, женщина просто собиралась оставить себе.

Известно, что переговоры шли в Land Cruiser на ул. Буянова, между улицами Чкалова и Маяковского. У подозреваемой уже провели обыск. Есть подозрение, что это могла быть не единственная махинация. Сейчас правоохранители проверяют женщину на причастность к другим эпизодам. 

Гид потребителя

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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

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Весёлая семейка🙂

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

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Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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