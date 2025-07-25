В Самарской области задержали предполагаемого члена группировки "Законовские"

В Самарской области силовики задержали Рахматулло Исматова. По предварительной версии, он мог быть членом группировки "Законовские" и учинить расправу над обидчиком ее лидера.

"18 марта 2012 г. во дворе дома № 177 на ул. Свобода на глазах у жены был избит прутьями от арматуры С. Егоров. Он чуть позже скончался. Егорова знали по кличке Хам — у него была автомашина ВАЗ- 21106 с номером х888ам63рус", — рассказал источник.

В этом году силовикам удалось выйти на след предполагаемого виновника.

По предварительной информации, Исматов мог быть старшим в так называемой "дикой дивизии", которая выполняла работу киллеров у "Законовских". Мотивом, предположительно, мог стать конфликт в кафе между Хамом и Рыжим (Алексей Рыжов). Последний считался одним из лидеров группировки и умер в 2016 году.

Исматову 23 июля 2025 г. предъявили обвинение по ст. 111 ч. 4 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда, повлекшее смерть"). На период расследования его арестовали.

Ранее сообщалось, что группировка "Законовские" появилась в Самарской области в "лихие 90-е". Считается, что она начала свою деятельность со сбора "дани" с владельцев торговых точек на месте сегодняшнего Кировского рынка. Впоследствии группировка имела интересы на АвтоВАЗе, "крышевала" рынки. Название она получила по фамилии лидера ОПГ Александра Законова. В декабре 2004 г. Законов был убит, после чего лидером ОПГ стал его телохранитель Алексей Рыжов. На счету некоторых предполагаемых членов ОПГ есть и убийства неугодных людей. По данным следствия, покровительствовали группировке высокопоставленные силовики. Например, бывший замглавы управления Росгвардии по Самарской области Дмитрий Сазонов выслушал приговор за коррупцию, но уже вышел из колонии. А вот осужденный начальник самарской полиции Вячеслав Хомских после приговора за связи с "Законовскими" ушел на СВО.