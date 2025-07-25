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В Самарской области задержали предполагаемого члена группировки "Законовские" Из Таиланда депортируют Игоря Выговского, обвиняемого в организации ОПС в Самарской области Росгвардейцы задержали самарца, укравшего спорттовары на 40 тыс. рублей В Самаре будут судить женщину, фиктивно поставившую на учет 90 мигрантов Инженер из Новокуйбышевска потерял 800 тыс. руб. после звонка от "руководителя"

Преступления Происшествия

В Самарской области задержали предполагаемого члена группировки "Законовские"

САМАРА. 25 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области силовики задержали Рахматулло Исматова. По предварительной версии, он мог быть членом группировки "Законовские" и учинить расправу над обидчиком ее лидера.

"18 марта 2012 г. во дворе дома № 177 на ул. Свобода на глазах у жены был избит прутьями от арматуры С. Егоров. Он чуть позже скончался. Егорова знали по кличке Хам — у него была автомашина ВАЗ- 21106 с номером х888ам63рус", — рассказал источник.

В этом году силовикам удалось выйти на след предполагаемого виновника.

По предварительной информации, Исматов мог быть старшим в так называемой "дикой дивизии", которая выполняла работу киллеров у "Законовских". Мотивом, предположительно, мог стать конфликт в кафе между Хамом и Рыжим (Алексей Рыжов). Последний считался одним из лидеров группировки и умер в 2016 году.

Исматову 23 июля 2025 г. предъявили обвинение по ст. 111 ч. 4 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда, повлекшее смерть"). На период расследования его арестовали.

Ранее сообщалось, что группировка "Законовские" появилась в Самарской области в "лихие 90-е". Считается, что она начала свою деятельность со сбора "дани" с владельцев торговых точек на месте сегодняшнего Кировского рынка. Впоследствии группировка имела интересы на АвтоВАЗе, "крышевала" рынки. Название она получила по фамилии лидера ОПГ Александра Законова. В декабре 2004 г. Законов был убит, после чего лидером ОПГ стал его телохранитель Алексей Рыжов. На счету некоторых предполагаемых членов ОПГ есть и убийства неугодных людей. По данным следствия, покровительствовали группировке высокопоставленные силовики. Например, бывший замглавы управления Росгвардии по Самарской области Дмитрий Сазонов выслушал приговор за коррупцию, но уже вышел из колонии. А вот осужденный начальник самарской полиции Вячеслав Хомских после приговора за связи с "Законовскими" ушел на СВО.

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Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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