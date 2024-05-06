Осужденный экс-начальник самарской полиции Вячеслав Хомских ушел на СВО

По информации источников Волга Ньюс, бывший начальник самарской полиции ушел на СВО. Такими данными поделились несколько человек. По словам некоторых источников, это могло произойти около четырех месяцев назад.

Напомним, Хомских ранее выслушал приговор суда. Сообщалось, что с ним случилась следующая история. В марте 2011 г. Хомских, работавший в системе МВД, договорился с лидерами ОПС "Законовские" о взятках — 150 тыс. руб. ежемесячно. Кроме того, ему подарили "Ниву". За это Хомских должен был закрывать глаза на деятельность группировки. По данным следствия, постепенно суммы взяток возросли до 400 тыс. рублей. Хомских занимал разные посты в полиции и за много лет, предположительно, получил от бандитов более 22 млн рублей.

По оперативным данным, "Законовские" появились в Самаре в 1990-х. Сначала они собирали "дань" с торговцев на Кировском рынке. Со временем в сферу интересов ОПГ входили разные рынки и автостоянки. На счету некоторых членов группировки есть и убийства.

Суд Ленинского района Самары приговорил Хомских к 10 годам лишения свободы и штрафу 89,2 млн рублей. Полицейский же настаивал на невиновности. Областной суд вернул дело на новое рассмотрение. Шестой кассационный суд отменил решение облсуда о возврате дела Хомских в суд первой инстанции. Кассационный суд направил материалы в апелляционную инстанцию на новое рассмотрение в ином составе. 15 марта 2023 г. облсуд вынес определение, которым "засилил" решение районного суда. Но представители защиты Вячеслава Хомских обжаловали и приговор, и новое решение апелляции в Шестом кассационном суде. Кассация 5 июля 2023 г. оставила жалобы без удовлетворения. Далее адвокаты обратились в Верховный Суд, но он не стал рассматривать жалобы.