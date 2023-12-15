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Суды Происшествия

Верховный Суд отказался рассматривать жалобы на приговор экс-начальнику самарской полиции Вячеславу Хомских

САМАРА. 15 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Верховный Суд РФ отказал в передаче на рассмотрение жалоб адвокатов на приговор Ленинского райсуда Самары, выесенный бывшему начальнику самарской полиции Вячеславу Хомских. Информацию об этом корреспонденту Волга Ньюс подтвердили в пресс-службе ВС РФ.

Напомним, в марте 2011 г. Хомских, работавший в системе МВД, договорился с лидерами ОПС "Законовские" о взятках - 150 тыс. руб. ежемесячно. Кроме того, ему подарили "Ниву". За это Хомских должен был закрывать глаза на деятельность группировки.

По данным следствия, постепенно суммы взяток возросли до 400 тыс. рублей. Хомских занимал разные посты в полиции и за много лет, предположительно, получил от бандитов более 22 млн рублей.

По оперативным данным, "Законовские" появились в Самаре в 1990-х. Сначала они собирали "дань" с торговцев на Кировском рынке. Со временем в сферу интересов ОПГ входили разные рынки и автостоянки. На счету некоторых членов группировки есть и убийства.

Суд Ленинского района Самары приговорил Хомских к 10 годам лишения свободы и штрафу 89,2 млн рублей. Полицейский же настаивал на невиновности. В результате областной суд вернул дело на новое рассмотрение. Причиной стало то, что судья Ирина Кузнецова, которая вела процесс над Хомских, ранее выносила приговор по уголовному делу бывшего замначальника управления Росгвардии по Самарской области Дмитрия Сазонова. И речь там тоже шла о взятках от ОПГ "Законовские".

Однако Шестой кассационный суд отменил решение Самарского областного суда о возврате дела Хомских в суд первой инстанции на новое рассмотрение. Кассационный суд направил материалы в апелляционную инстанцию на новое рассмотрение в ином составе. 15 марта 2023 г. облсуд вынес определение, которым "засилил" решение районного суда. Но представители защиты Вячеслава Хомских обжаловали и приговор, и новое решение апелляции в Шестом кассационном суде. Кассация 5 июля 2023 г. оставила жалобы без удовлетворения.

На этом история не закончилась. В октябре два представителя Вячеслава Хомских в лице Александра Николаева и Сергея Арзиани подали в Верховный Суд РФ кассационные жалобы на приговор Ленинского районного суда от 20 июня 2022 года.

Поступившие жалобы зарегистрировали и передали на изучение. 29 ноября суд отказал в передаче их на рассмотрение.

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