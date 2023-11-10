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Суды Происшествия

Адвокаты Вячеслава Хомских обжаловали приговор в Верховном Суде РФ

САМАРА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Верховный Суд РФ поступили жалобы на приговор Ленинского райсуда Самары, вынесенный бывшему начальнику самарской полиции Вячеславу Хомских. Информацию об этом корреспонденту Волга Ньюс подтвердили в пресс-службе ВС РФ.

Напомним, в марте 2011 г. Хомских, работавший в системе МВД, договорился с лидерами ОПС "Законовские" о взятках — 150 тыс. руб. ежемесячно. Кроме того, ему подарили "Ниву". За это Хомских должен был закрывать глаза на деятельность группировки.

По данным следствия, позже суммы взяток возросли до 400 тыс. рублей. Хомских занимал разные посты в полиции и за много лет, предположительно, получил от бандитов более 22 млн рублей.

По оперативным данным, "Законовские" появились в Самаре в 1990-х. Сначала они собирали "дань" с торговцев на Кировском рынке. Позже в сферу интересов ОПГ входили разные рынки и автостоянки. На счету некоторых членов группировки есть и убийства.

Суд Ленинского района Самары приговорил Хомских к 10 годам лишения свободы и штрафу 89,2 млн рублей. Но полицейский настаивал на невиновности. Позже Самарский областной суд вернул дело на новое рассмотрение. Причиной стало то, что судья Ирина Кузнецова, которая вела процесс над Хомских, ранее выносила приговор по уголовному делу бывшего замначальника управления Росгвардии по Самарской области Дмитрия Сазонова. И речь там тоже шла о взятках от ОПГ "Законовские".

Далее Шестой кассационный суд отменил решение Самарского областного суда о возврате дела Хомских в суд первой инстанции на новое рассмотрение. Кассационный суд направил материалы в апелляционную инстанцию на новое рассмотрение в ином составе. 15 марта 2023 г. облсуд вынес определение, которым "засилил" решение районного суда. Но представители защиты Вячеслава Хомских обжаловали и приговор, и новое решение апелляции в Шестом кассационном суде. Кассация 5 июля 2023 г. оставила жалобы без удовлетворения.

На этом история не закончилась. В октябре в Верховном Суде РФ зарегистрировали кассационные жалобы двух представителей Вячеслава Хомских — Александра Николаева и Сергея Арзиани на приговор Ленинского районного суда от 20 июня 2022 года. Сейчас эти жалобы находятся на изучении, позже станет известно, передадут ли их на рассмотрение в судебном заседании.

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