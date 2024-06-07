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Бывший высокопоставленный росгвардеец Дмитрий Сазонов вышел из колонии

САМАРА. 7 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Бывшему замглавы управления Росгвардии по Самарской области Дмитрию Сазонову заменили наказание на принудительные работы. Об этом журналисту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе суда, где было принято решение.

Фото: Архив «ВН»

Предполагается, что Сазонов сможет заниматься исправительными работами на Родине, в Самаре. Здесь есть исправительный центр № 1 УФСИН России по Самарской области.

Напомним, Дмитрия Сазонова задержали сотрудники ФСБ 25 июля 2018 г. после получения 100 тыс. руб. от бывшего сослуживца Александра Орлова. Сообщалось, что тот работал с ОПГ "Законовские". Орлов рассказывал в ФСБ, что несколько лет носил сыну председателя губдумы Виктора Сазонова взятки за покровительство тольяттинскому ЧОО "Восток Лада". Последнее занималось личной охраной главы ОПГ Сергея Гафурова.

Сазонов вину не признавал. Расследование продолжалось и в деле появился второй эпизод. Он касался взяток от предпринимателя, занимавшегося фотосъемкой в роддомах. По словам Сазонова, он обманул потерпевшего и брал деньги, но не собирался помогать.

26 февраля 2020 г. Ленинский райсуд Самары назначил Сазонову 12 лет колонии строгого режима, штраф 220 млн руб. и лишил звания. 12 августа того же года апелляционная инстанция Самарского облсуда изменила в приговоре формулировку "ОПГ Законовские" на "группу Законовские".

В январе и феврале Дмитрий Сазонов и трое его адвокатов подали жалобы в Шестой кассационный суд. Коллегия частично удовлетворила их. Срок и размер полученных от "Законовских" взяток сократили: якобы Сазонов получал деньги с 2016 г., когда стал возглавлять лицензионно-разрешительную службу.

Эпизод с фотографом переквалифицировали на мошенничество. Срок снизили до девяти с половиной лет, а штраф — до 22,6 млн рублей. Также сняли арест с имущества жены Сазонова.
Позже Верховный Суд отменил определение кассационного суда и направил дело на новое рассмотрение в кассацию.

Уже 14 февраля 2022 г. один из эпизодов обвинения переквалифицировали со взятки на мошенничество и по совокупности окончательно назначили Дмитрию Сазонову 11 лет колонии строгого режима со штрафом в 211,75 млн руб., с лишением на семь лет права занимать определённые должности. Также его лишили звания "полковник полиции". Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу Сазонова.

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