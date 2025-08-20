Самарца приговорили к штрафу и колонии за попытку прописать у себя более 150 мигрантов

Ранее судимого за имущественное преступление 36-летнего самарца привлекли к ответственности за организацию незаконной миграции. Мужчина за вознаграждение прописал у себя полторы сотни иностранцев. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Правоохранители выяснили, что в 2024 г. безработный мужчина заключил фиктивные договоры минимум с 37 гражданами ближнего зарубежья, которые приехали в Самару в поисках работы. Он получил за это 18,5 тысяч рублей. Обвиняемый пояснил, что искал "клиентов" на улице — встречая приезжих, предлагал им за деньги услуги по организации пребывания в РФ.

При проверке выяснилось, что ранее он фиктивно прописал иностранцев в трехкомнатной квартире на ул. Свободы, где проживал вместе с матерью. За это мужчина получил около 98 тысяч рублей. При этом для самой матери стало неожиданностью, что вместе с ней "проживает" еще более 150 человек.

На мужчину возбудили уголовные дела: "Организация незаконной миграции", "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ".

Советский районный суд Самары назначил наказание — 1 год лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и штраф в размере 250 000 рублей. Приговор вступил в законную силу.