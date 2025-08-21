Прения по делу "Мистера Сидра" могут пройти в сентябре

В суде Красноглинского района Самары в сентябре могут пройти прения сторон по делу об отравлении "Мистером Сидром". Следующее заседание назначено на 8 сентября.

Напомним, в мае 2023 г. в нескольких регионах России, в том числе в Самарской и Ульяновской областях, более сотни человек отравились алкогольным напитком "Мистер Сидр", 50 скончались. Обвиняемыми по делу, возбужденному по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство и реализация спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности массовую гибель людей), проходят Анар Гусейнов и Артем Айрапетян. Первый, по данным следствия, занимался производством напитка, а второй поставлял для этого спирт. Обвиняемые признали вину частично, не согласившись с тем, что действовали группой лиц по предварительному сговору.

Айрапетян пояснил, что в мае 2023 г. знакомые, в числе которых был Дмитрий Егоров, предложили ему купить "обычный пищевой этиловый спирт", и у него "не было оснований" не доверять их словам.

Ранее сообщалось, что сырье Гусейнову продал Артем Айрапетян, который, в свою очередь, купил его у отца и сына Егоровых. А Егоровы вместе с сотрудником полиции Иваном Гребенкиным похитили спирт со склада ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области", который Гребенкин охранял. В отношении последней троицы возбудили уголовное дело о покушении на кражу. Егоровым и Гребенкину уже вынесли приговор.

В суде Красноглинского района Самары заседания по делу Гусейнова и Айрапетяна идут с февраля этого года. 28 июля был объявлен перерыв. По информации сайта суда, возобновление процесса назначено на 8 сентября.