16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Прения по делу "Мистера Сидра" могут пройти в сентябре Тольяттинцу, который пытался доставить в Самару наркотики в бытовом обогревателе, вынесли приговор Облсуд пересмотрел оправдательный приговор экс-замглавы минтранса Самарской области Самарца приговорили к штрафу и колонии за попытку прописать у себя более 150 мигрантов В Новокуйбышевске вынесли приговор участникам дорожного конфликта, избившим водителя

Суды Происшествия

Прения по делу "Мистера Сидра" могут пройти в сентябре

САМАРА. 21 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 133
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В суде Красноглинского района Самары в сентябре могут пройти прения сторон по делу об отравлении "Мистером Сидром". Следующее заседание назначено на 8 сентября.

Фото: УМВД России по Ульяновской области

Напомним, в мае 2023 г. в нескольких регионах России, в том числе в Самарской и Ульяновской областях, более сотни человек отравились алкогольным напитком "Мистер Сидр", 50 скончались. Обвиняемыми по делу, возбужденному по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство и реализация спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности массовую гибель людей), проходят Анар Гусейнов и Артем Айрапетян. Первый, по данным следствия, занимался производством напитка, а второй поставлял для этого спирт. Обвиняемые признали вину частично, не согласившись с тем, что действовали группой лиц по предварительному сговору.

Айрапетян пояснил, что в мае 2023 г. знакомые, в числе которых был Дмитрий Егоров, предложили ему купить "обычный пищевой этиловый спирт", и у него "не было оснований" не доверять их словам.

Ранее сообщалось, что сырье Гусейнову продал Артем Айрапетян, который, в свою очередь, купил его у отца и сына Егоровых. А Егоровы вместе с сотрудником полиции Иваном Гребенкиным похитили спирт со склада ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области", который Гребенкин охранял. В отношении последней троицы возбудили уголовное дело о покушении на кражу. Егоровым и Гребенкину уже вынесли приговор.

В суде Красноглинского района Самары заседания по делу Гусейнова и Айрапетяна идут с февраля этого года. 28 июля был объявлен перерыв. По информации сайта суда, возобновление процесса назначено на 8 сентября.

Гид потребителя

Последние комментарии

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Валерий Алекс 02 февраля 2024 13:03 Шарлот направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов

вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31