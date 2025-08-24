В Большеглушицком районе в больницу попал водитель, перевернувшийся в кювет

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 24 августа, в 15:55 на 94 км дороги "Самара — Большая Черниговка" 48-летний водитель легковушки, не справившись с управлением, совершил съезд в кювет и перевернулся.