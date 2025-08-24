16+
Суды Происшествия

В Самаре рецидивист получил 4 года колонии за "помощь" мигрантам

САМАРА. 24 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
В Самаре 39-летний ранее неоднократно судимый мужчина организовал нелегальное пребывание и фиктивную постановку на учет по месту пребывания иностранцев в Российской Федерации.

В течение прошлого года мужчина, который не имел официального источника дохода, заключил фиктивные гражданско-правовые договоры с 191 гражданином стран ближнего зарубежья, прибывшим в Самару в поисках работы, получив за это не менее 500 руб. с каждого.

Со слов обвиняемого, он встречал приезжих на улице и предлагал им за деньги свои услуги по организации пребывания в Российской Федерации.

Кроме того, при проверке выяснилось, что он осуществил фиктивную постановку на учет более 80 иностранцев в квартире, где проживал вместе с супругой и сыном. За свои незаконные услуги с каждой сделки он получил по 500 рублей.

Фигуранту полицейскими предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 322.1 УК РФ "Организация незаконной миграции", ст. 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации".

Суд приговорил мужчину к 4 годам с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, сообщает ГУ МВД по Самарской области. 

