Экс-таможенника из Самарской области обвиняют в превышении полномочий

В Самарской области бывший сотрудник таможни стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий.
Как сообщает Самарская таможня, правоохранители считают, что подозреваемый не предотвратил перемещение запрещенных к ввозу в РФ товаров.
После проверки сотрудника уволили из таможенных органов. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы. Ввезенный товар задержан.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы