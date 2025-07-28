Экс-таможенника из Самарской области обвиняют в превышении полномочий

В Самарской области бывший сотрудник таможни стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий.

Как сообщает Самарская таможня, правоохранители считают, что подозреваемый не предотвратил перемещение запрещенных к ввозу в РФ товаров.

После проверки сотрудника уволили из таможенных органов. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы. Ввезенный товар задержан.