В с. Курумоч женщина ударила сожителя ножом в ходе пьяной ссоры

Следственным отделом Отдела МВД России по Волжскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении местной жительницы, обвиняемой в причинении тяжкого вреда здоровью сожителя, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В мае текущего года в дежурную часть поступила информация из медицинского учреждения о госпитализации в тяжелом состоянии с ножевым ранением из с. Курумоч 29-летнего местного жителя.

Для выяснения деталей случившегося в лечебное учреждение, а также на место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы. Полицейские опросили пострадавшего, в присутствии его ранее не судимой 33-летней сожительницы произвели осмотр квартиры, установили очевидцев и получили объяснения свидетелей, изъяли нож со следами бурого цвета, похожими на кровь, одежду потерпевшего и медицинские документы из лечебного учреждения, которые приобщили к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

Изучив собранную информацию, сотрудники полиции восстановили последовательность событий: накануне вечером сожители распивали спиртные напитки, в ходе застолья между ними на почве ревности возник конфликт, переросший в потасовку. Во время драки женщина взяла нож со стола и ударила хозяина квартиры. Испугавшись содеянного, вызвала экстренные службы. Полицейские задержали местную жительницу и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Согласно заключению эксперта, противоправными действиями задержанной здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.

В настоящее время фигуранту вручена копия обвинительного заключения. Уголовное дело расследовано и направлено в суд для рассмотрения по существу.