В Самаре мать двоих детей будут судить за сбыт наркотиков

Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 40-летней женщины, которой вменяют сбыт наркотиков и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
По версии следствия, мать двоих детей, в мессенджере договорилась с неизвестными о продаже наркотиков. Она забрала из тайника оптовые партии наркотиков, фасовала их дома на мелкие партии и должна была разложить их по "закладкам". Однако полицейские задержали ее и изъяли шесть свертков с 13,91 г запрещенного вещества, а всего — 48,93 г наркотика.
Помимо этого, в отношении женщины возбудили уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию двух дочерей 15 и 13 лет. Сейчас девочки находятся в госучреждении для детей.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы