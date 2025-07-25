В Самаре мать двоих детей будут судить за сбыт наркотиков

Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 40-летней женщины, которой вменяют сбыт наркотиков и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

По версии следствия, мать двоих детей, в мессенджере договорилась с неизвестными о продаже наркотиков. Она забрала из тайника оптовые партии наркотиков, фасовала их дома на мелкие партии и должна была разложить их по "закладкам". Однако полицейские задержали ее и изъяли шесть свертков с 13,91 г запрещенного вещества, а всего — 48,93 г наркотика.

Помимо этого, в отношении женщины возбудили уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию двух дочерей 15 и 13 лет. Сейчас девочки находятся в госучреждении для детей.