Александру Бастрыкину пожаловались на бездействие по делу о нападении мигранта на жительницу Новокуйбышевска

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу преступлении в отношении жительницы Самарской области.
Ранее в интернете появились сообщения о том, что в Новокуйбышевске мигрант совершил преступление сексуального характера в отношении местной жительницы. При этом была информация о том, что женщина написала заявление, но правоохранители бездействуют.
Региональное СУ СК в отношении мужчины возбудило уголовное дело.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы