Александру Бастрыкину пожаловались на бездействие по делу о нападении мигранта на жительницу Новокуйбышевска

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу преступлении в отношении жительницы Самарской области.

Ранее в интернете появились сообщения о том, что в Новокуйбышевске мигрант совершил преступление сексуального характера в отношении местной жительницы. При этом была информация о том, что женщина написала заявление, но правоохранители бездействуют.

Региональное СУ СК в отношении мужчины возбудило уголовное дело.