Росгвардейцы задержали самарца, укравшего спорттовары на 40 тыс. рублей

Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал 28-летнего самарца, пытавшегося вынести из спортивного магазина неоплаченный товар, сообщает пресс-служба Росгвардии.

Стражи правопорядка получили информацию от дежурного о том, что их помощь требуется в одном из спортивных магазинов в Советском районе — там сработала "тревожная кнопка".

К прибывшим по указанному адресу патрульным обратился представитель службы безопасности крупной торговой сети и объяснил, что с помощью системы видеонаблюдения заметил, как один из посетителей намеревается похитить товар и явно не планирует их оплачивать, так как проследовал в сторону нерабочих касс.

Сотрудники Росгвардии задержали предполагаемого злоумышленника в тот момент, когда он пересекал линию кассы через закрытый турникет и намеревался покинуть магазин — при себе у него находилась спортивная одежда, которую он пытался вынести из торгового зала стоимостью порядка 40 тыс. рублей.

Росгвардейцы передали задержанного местного жителя своим коллегам из полиции. Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело.