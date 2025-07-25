Инженер из Новокуйбышевска потерял 800 тыс. руб. после звонка от "руководителя"

В Новокуйбышевске 42-летний инженер лишился свыше 800 тыс. руб., поверив мошенникам, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Мужчине через мессенджер поступил звонок якобы от руководителя. Злоумышленник указал выполнить инструкции "правоохранителей", которые связались с потерпевшим через несколько минут. В результате потерпевший лишился свыше 800 тыс. рублей.

Сотрудники ГУ МВД России по Самарской области продолжают работу по выявлению и задержанию мошенников, проводят профилактические мероприятия и информируют граждан о новых способах обмана.