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Преступления Происшествия

Инженер из Новокуйбышевска потерял 800 тыс. руб. после звонка от "руководителя"

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 25 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Новокуйбышевске 42-летний инженер лишился свыше 800 тыс. руб., поверив мошенникам, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Мужчине через мессенджер поступил звонок якобы от руководителя. Злоумышленник указал выполнить инструкции "правоохранителей", которые связались с потерпевшим через несколько минут. В результате потерпевший лишился свыше 800 тыс. рублей.

Сотрудники ГУ МВД России по Самарской области продолжают работу по выявлению и задержанию мошенников, проводят профилактические мероприятия и информируют граждан о новых способах обмана.

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

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