Инженер из Новокуйбышевска потерял 800 тыс. руб. после звонка от "руководителя"

В Новокуйбышевске 42-летний инженер лишился свыше 800 тыс. руб., поверив мошенникам, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Мужчине через мессенджер поступил звонок якобы от руководителя. Злоумышленник указал выполнить инструкции "правоохранителей", которые связались с потерпевшим через несколько минут. В результате потерпевший лишился свыше 800 тыс. рублей.
Сотрудники ГУ МВД России по Самарской области продолжают работу по выявлению и задержанию мошенников, проводят профилактические мероприятия и информируют граждан о новых способах обмана.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы