Мошенник выманил у пенсионерки 450 тыс. руб., угрожая налоговой службой

В Самарской области 86-летняя пенсионерка стала жертвой мошенника, сообщает региональное ГУ МВД.
Женщине позвонил неизвестный, и выведав обманным путем, что дома она хранит сбережения, сообщил, что "налоговая служба" изымет у нее все незадекларированные деньги и привлечет к ответственности.
Мужчина убедил пенсионерку передать ему накопления, которые он сможет оперативно задекларировать и таким образом женщина избежит ответственности за нарушение.
В этот же день "криминальный курьер" приехал к пенсионерке домой, которая передала ему все свои сбережения. Спустя время, женщина поняла, что ее обманули. Она обратилась за помощью в полицию. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы