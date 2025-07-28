Мошенник выманил у пенсионерки 450 тыс. руб., угрожая налоговой службой

В Самарской области 86-летняя пенсионерка стала жертвой мошенника, сообщает региональное ГУ МВД.

Женщине позвонил неизвестный, и выведав обманным путем, что дома она хранит сбережения, сообщил, что "налоговая служба" изымет у нее все незадекларированные деньги и привлечет к ответственности.

Мужчина убедил пенсионерку передать ему накопления, которые он сможет оперативно задекларировать и таким образом женщина избежит ответственности за нарушение.

В этот же день "криминальный курьер" приехал к пенсионерке домой, которая передала ему все свои сбережения. Спустя время, женщина поняла, что ее обманули. Она обратилась за помощью в полицию. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.