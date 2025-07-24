В Самаре местный житель обвиняется в хищении порядка 2 тыс. метров интернет-кабеля

В Самаре 45-летнего мужчину обвиняют в хищении интернет-кабеля, сообщает ГУ МВД о Самарской области.

В отдел полиции по Промышленному району обратились представители одной из телекоммуникационных компаний с заявлением о пропаже имущества — кабеля. Сотрудники полиции выяснили, что в течение короткого времени жители шести домов лишились доступа к Интернету: на ул. 22 Партсъезда, ул. Нагорной, ул. Ново-Вокзальной, ул. Стара-Загора и ул. Фадеева. По данным сотрудников полиции противоправные действиями злоумышленника похищено и выведено из строя порядка 2 тыс. метров интернет-кабеля. Материальный ущерб, причиненный телекоммуникационной компании, согласно представленным документам, превысил 35 тыс. рублей.

Изучив собранные материалы, оперативники предположили, что к хищениям причастен ранее судимый житель Самары. Располагая информацией о местах его возможного нахождения, сотрудники уголовного розыска задержали мужчину и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Допрошенный в качестве подозреваемого в преступлении, предусмотренном ч.1 ст. 158 УК РФ, признал вину в совершении шести противоправных деяний и сообщил дознавателю, что систематически совершал кражи телекоммуникационного оборудования из подъездов жилых домов. Используя плоскогубцы, которые всегда носил с собой, он демонтировал интернет-кабели, затем обжигал провода на костре и сдавал их в пункты приема металлолома.

Часть похищенного кабеля полицейские изъяли из тайника, оборудованного подозреваемым в доме, расположенном на ул. Г. Димитрова областного центра.

В настоящее время обвиняемому вручена копия обвинительного акта, уголовное дело направлено в Промышленный районный суд Самары для рассмотрения по существу.