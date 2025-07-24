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Преступления Происшествия

В Самаре местный житель обвиняется в хищении порядка 2 тыс. метров интернет-кабеля

САМАРА. 24 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 45-летнего мужчину обвиняют в хищении интернет-кабеля, сообщает ГУ МВД о Самарской области.

В отдел полиции по Промышленному району обратились представители одной из телекоммуникационных компаний с заявлением о пропаже имущества — кабеля. Сотрудники полиции выяснили, что в течение короткого времени жители шести домов лишились доступа к Интернету: на ул. 22 Партсъезда, ул. Нагорной, ул. Ново-Вокзальной, ул. Стара-Загора и ул. Фадеева. По данным сотрудников полиции противоправные действиями злоумышленника похищено и выведено из строя порядка 2 тыс. метров интернет-кабеля. Материальный ущерб, причиненный телекоммуникационной компании, согласно представленным документам, превысил 35 тыс. рублей.

Изучив собранные материалы, оперативники предположили, что к хищениям причастен ранее судимый житель Самары. Располагая информацией о местах его возможного нахождения, сотрудники уголовного розыска задержали мужчину и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Допрошенный в качестве подозреваемого в преступлении, предусмотренном ч.1 ст. 158 УК РФ, признал вину в совершении шести противоправных деяний и сообщил дознавателю, что систематически совершал кражи телекоммуникационного оборудования из подъездов жилых домов. Используя плоскогубцы, которые всегда носил с собой, он демонтировал интернет-кабели, затем обжигал провода на костре и сдавал их в пункты приема металлолома.

Часть похищенного кабеля полицейские изъяли из тайника, оборудованного подозреваемым в доме, расположенном на ул. Г. Димитрова областного центра.

В настоящее время обвиняемому вручена копия обвинительного акта, уголовное дело  направлено в Промышленный районный суд Самары для рассмотрения по существу. 

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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

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Весёлая семейка🙂

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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