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Преступления Происшествия

Самарская пара перевела мошенникам более 3,5 млн руб., "чтобы не финансировать ВСУ"

САМАРА. 18 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию Самары обратилась семейная пара - 61-летняя женщина и ее 62-летний муж, которые стали жертвами телефонных мошенников.

Почти две недели им звонили неизвестные, представляясь сотрудниками Центробанка. "Банкиры" настойчиво уверяли супругов, что их вклады подготовлены для финансирования ВСУ. В результате под предлогом предотвращения подозрительных операций мошенники завладели внушительной суммой — 3,58 млн рублей.

Схема обмана развивалась поэтапно. Сначала женщина, следуя указаниям злоумышленников, сняла в банке личные накопления в размере 1 млн рублей. Деньги она упаковала в подарочный пакет и передала неизвестной женщине около дома 20 по ул. Дыбенко. Позже полицейские установили личность курьера — это такая же обманутая мошенниками 65-летняя женщина, проживающая в Самаре.

Через два дня мошенники позвонили вновь. Узнав от жительницы Самары о наличии у ее супруга сбережений в размере 2, 58 млн руб., они убедили мужчину обналичить средства и забрать домой. А еще через два дня вызвали ему такси. Следуя инструкциям преступников, мужчина привез деньги в Казань, где передал их мужчине, назвавшему кодовое слово "Белка".

Вернувшись домой, мужчина рассказал о произошедшем сыну. Молодой человек убедил пенсионеров обратиться в полицию за помощью.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). 

Гид потребителя

Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

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Весёлая семейка🙂

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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