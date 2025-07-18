Самарская пара перевела мошенникам более 3,5 млн руб., "чтобы не финансировать ВСУ"

В полицию Самары обратилась семейная пара - 61-летняя женщина и ее 62-летний муж, которые стали жертвами телефонных мошенников.

Почти две недели им звонили неизвестные, представляясь сотрудниками Центробанка. "Банкиры" настойчиво уверяли супругов, что их вклады подготовлены для финансирования ВСУ. В результате под предлогом предотвращения подозрительных операций мошенники завладели внушительной суммой — 3,58 млн рублей.

Схема обмана развивалась поэтапно. Сначала женщина, следуя указаниям злоумышленников, сняла в банке личные накопления в размере 1 млн рублей. Деньги она упаковала в подарочный пакет и передала неизвестной женщине около дома 20 по ул. Дыбенко. Позже полицейские установили личность курьера — это такая же обманутая мошенниками 65-летняя женщина, проживающая в Самаре.

Через два дня мошенники позвонили вновь. Узнав от жительницы Самары о наличии у ее супруга сбережений в размере 2, 58 млн руб., они убедили мужчину обналичить средства и забрать домой. А еще через два дня вызвали ему такси. Следуя инструкциям преступников, мужчина привез деньги в Казань, где передал их мужчине, назвавшему кодовое слово "Белка".

Вернувшись домой, мужчина рассказал о произошедшем сыну. Молодой человек убедил пенсионеров обратиться в полицию за помощью.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).