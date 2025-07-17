Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании смерти младенца в самарской больнице

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного из-за смерти ребенка в больнице.

Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что в медучреждении умер новорожденный ребенок. Мать мальчика и ее родственники считают, что это произошло из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей").