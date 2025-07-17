Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании смерти младенца в самарской больнице

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного из-за смерти ребенка в больнице.
Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что в медучреждении умер новорожденный ребенок. Мать мальчика и ее родственники считают, что это произошло из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи.
Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей").
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы