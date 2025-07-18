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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Билайн перезапустил тарифы для иностранцев: больше возможностей для общения и выгоды

САМАРА. 18 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Билайн расширил возможности для иностранных клиентов и перезапускает линейку тарифов "Добро пожаловать". Теперь абоненты могут объединять близких на одном тарифе (до 10 номеров) с услугой "Семья в Билайне"* и делиться с ними интернетом и минутами, а также звонить друг другу бесплатно.

Фото: предоставлено пресс-службой Билайна

"Билайн, ориентируясь на потребности пользователей, перезапустил тарифы для иностранцев, чтобы общение с близкими было ещё удобнее и выгоднее. В каждую из трёх комбинаций обновленной линейки уже включены минуты не только для звонков по РФ, но и на номера Beeline Казахстана и Кыргызстана. Помимо этого, в общем пакете предусмотрено 30 минут для звонков на номера Узбекистана, Китая и Tcell Таджикистана — их можно распределить между тремя странами или звонить только в одну", — отметил Алексей Карев, директор по продуктовому маркетингу Билайна.

Обновленная линейка доступна для новых номеров в Билайне. Можно перенести свой номер от другого оператора, а текущие клиенты могут приобрести новый номер.

  • "Добро пожаловать START" — идеально для базового использования: 25 ГБ + 25 ГБ дополнительно ежемесячно, 100 минут, бесконечный трафик на мессенджеры, социальные сети, навигацию и музыкальные сервисы.
  • "Добро пожаловать PRO" — больше интернета и возможностей, включая "Апельсиновое комбо": 35 ГБ + 40 ГБ дополнительно ежемесячно, 350 минут, бесконечный трафик на мессенджеры, социальные сети, сервисы для прослушивания музыки, навигации, а также рабочие сервисы: Яндекс ПРО, Приложения Х5 Сборка и Курьер доступны без ограничений.
  • "Добро пожаловать MAX" — максимальные пакеты интернета, минут и SMS для активных пользователей: 50 ГБ + 50 ГБ дополнительно ежемесячно, 600 минут, бесконечный трафик на мессенджеры, социальные сети, сервисы для прослушивания музыки, просмотра видео, навигации, а также рабочие сервисы: Яндекс ПРО, Приложения Х5 Сборка и Курьер доступны без ограничений.

Дополнительные гигабайты на всех конфигурациях будут начисляться каждый месяц — достаточно вовремя пополнять баланс и не уходить в блокировку.

При этом до 31 декабря 2025 года Билайн дарит скидку в 50% на абонентскую плату сроком на 6 месяцев. Скидка подключается автоматически в течение трёх дней после успешного прохождения биометрической идентификации через Госуслуги и первого списания абонентской платы. Предложение действует при покупке новой сим-карты. Подробнее о том, как иностранцу оформить сим-карту в России, сохранить свой номер и оставаться на связи, можно узнать в специальной инструкции Билайна по ссылке.

* Услуга "Семья в Билайне" платная. За каждый добавленный доп. номер. (новый номер в Билайне) начисляются 50 ГБ дополнительного интернета. Подробнее на beeline.ru.

Реклама ПАО "ВымпелКом", подробнее на сайте: http://www.beeline.ru

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Светлана Рябова 18 марта 2025 12:24 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:54 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:43 В Самаре предложили построить еще один мост

Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..

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