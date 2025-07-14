Житель Кинель-Черкасского района нашел на мусорке патроны и попал под статью

В Кинель-Черкасском районе полицейские задержали 66-летнего местного жителя за административное правонарушение — тот пил алкоголь в общественном месте. Его доставили в полицию, но задержанный сильно нервничал. Правоохранители сочли это подозрительным и решили его досмотреть, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В пачке сигарет у пожилого селянина нашли 11 патронов. Мужчина пояснил, что обнаружил патроны возле мусорных баков, сложил в пачку из-под сигарет и забыл про них.

Экспертиза показала, что задержанный незаконно хранил спортивно-охотничьи патроны для нарезного спортивного и охотничьего оружия, пригодные для стрельбы.

На него возбудили уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов".