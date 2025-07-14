Житель Кинель-Черкасского района нашел на мусорке патроны и попал под статью

В Кинель-Черкасском районе полицейские задержали 66-летнего местного жителя за административное правонарушение — тот пил алкоголь в общественном месте. Его доставили в полицию, но задержанный сильно нервничал. Правоохранители сочли это подозрительным и решили его досмотреть, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
В пачке сигарет у пожилого селянина нашли 11 патронов. Мужчина пояснил, что обнаружил патроны возле мусорных баков, сложил в пачку из-под сигарет и забыл про них.
Экспертиза показала, что задержанный незаконно хранил спортивно-охотничьи патроны для нарезного спортивного и охотничьего оружия, пригодные для стрельбы.
На него возбудили уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов".
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы