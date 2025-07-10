Жителя Самарской области будут судить за смерть собутыльника

В Самарской области отправили в суд уголовное дело 44-летнего местного жителя, которого обвиняют в нанесении тяжких травм, повлекших смерть. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, 26 апреля 2025 г. мужчина выпивал в квартире знакомого в Чапаевске вместе с его соседями. Затем началась ссора, переросшая в драку. Обвиняемый избил оппонента и вывел его на улицу. Через несколько часов пострадавший скончался от полученных травм.