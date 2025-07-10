Жителя Самарской области будут судить за смерть собутыльника

В Самарской области отправили в суд уголовное дело 44-летнего местного жителя, которого обвиняют в нанесении тяжких травм, повлекших смерть. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, 26 апреля 2025 г. мужчина выпивал в квартире знакомого в Чапаевске вместе с его соседями. Затем началась ссора, переросшая в драку. Обвиняемый избил оппонента и вывел его на улицу. Через несколько часов пострадавший скончался от полученных травм.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы