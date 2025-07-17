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Преступления Происшествия

В Тольятти после ссоры сын сжег матери баню

ТОЛЬЯТТИ. 17 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти задержан 40-летний местный житель, подозреваемый в поджоге, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В дежурную часть поступило заявление от женщины о том, что на ее участке горит баня. Сотрудники следственно-оперативной группы после ликвидации пожара осмотрели место происшествия, опросили очевидцев произошедшего и собственницу участка.

Женщина пояснила полицейским, что в день происшествия к ней приходил сын, между ними произошел конфликт, после которого он уехал, а она осталась дома. Ущерб, причиненный действиями злоумышленника, потерпевшая оценила на сумму более 100 тыс. рублей.

В течение суток после произошедшего подозреваемого задержали на одной из улиц в Центральном районе и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанный вину в содеянном признал и пояснил полицейским, что причиной его поступка стал конфликт с матерью. Он рассказал, что в состоянии алкогольного опьянения вылил бензин в предбаннике и поджог его.

Отделом по расследованию преступления совершенных на территории Центрального района У МВД России по городу Тольятти в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества путем поджога). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

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Весёлая семейка🙂

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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