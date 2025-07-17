В Тольятти после ссоры сын сжег матери баню

В Тольятти задержан 40-летний местный житель, подозреваемый в поджоге, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В дежурную часть поступило заявление от женщины о том, что на ее участке горит баня. Сотрудники следственно-оперативной группы после ликвидации пожара осмотрели место происшествия, опросили очевидцев произошедшего и собственницу участка.

Женщина пояснила полицейским, что в день происшествия к ней приходил сын, между ними произошел конфликт, после которого он уехал, а она осталась дома. Ущерб, причиненный действиями злоумышленника, потерпевшая оценила на сумму более 100 тыс. рублей.

В течение суток после произошедшего подозреваемого задержали на одной из улиц в Центральном районе и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанный вину в содеянном признал и пояснил полицейским, что причиной его поступка стал конфликт с матерью. Он рассказал, что в состоянии алкогольного опьянения вылил бензин в предбаннике и поджог его.

Отделом по расследованию преступления совершенных на территории Центрального района У МВД России по городу Тольятти в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества путем поджога). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.