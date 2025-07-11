Тольяттинец пытался разложить по городу "закладки" с мефедроном

Полиция Тольятти задержала местного ранее не судимого 41-летнего жителя, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Мужчину задержали возле одного из домов на ул. Лесной в Центральном районе. При себе у него было четыре свертка с мефедроном общей массой около 5,5 граммов, что относится к крупному размеру.
Оказалось, наркотик подозреваемый купил в интернете, хотел продать, разложив по городу "тайники-закладки", но не успел. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере".
Судом по ходатайству органа следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы