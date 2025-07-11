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Преступления Происшествия

Тольяттинец пытался разложить по городу "закладки" с мефедроном

ТОЛЬЯТТИ. 11 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Полиция Тольятти задержала местного ранее не судимого 41-летнего жителя, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Мужчину задержали возле одного из домов на ул. Лесной в Центральном районе. При себе у него было четыре свертка с мефедроном общей массой около 5,5 граммов, что относится к крупному размеру.

Оказалось, наркотик подозреваемый купил в интернете, хотел продать, разложив по городу "тайники-закладки", но не успел. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере".

Судом по ходатайству органа следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Гид потребителя

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