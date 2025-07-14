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Преступления Происшествия

Жительница Самары поверила липовым сотрудникам фискальных органов и лишилась 300 тыс. рублей

САМАРА. 14 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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34-летняя жительница Самарской области потеряла 299 тысяч рублей, попавшись на уловку мошенников, действующих от имени фискальных органов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным следствия, женщине пришло электронное письмо якобы от ФНС России. В сообщении говорилось об образовавшейся налоговой задолженности, которую необходимо срочно погасить. Для "удобства" оплаты злоумышленники предоставили специальную ссылку и предложили установить "официальное" приложение для проведения платежа со "скидкой".

Не подозревая о мошенничестве, потерпевшая перешла по ссылке и установила предложенное приложение. В результате на ее устройство проник вирусное ПО, которое позволило злоумышленникам получить доступ к личным данным и банковским счетам.

Возбуждено уголовное дело.

Гид потребителя

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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

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Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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