Жительница Самары поверила липовым сотрудникам фискальных органов и лишилась 300 тыс. рублей

34-летняя жительница Самарской области потеряла 299 тысяч рублей, попавшись на уловку мошенников, действующих от имени фискальных органов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
По данным следствия, женщине пришло электронное письмо якобы от ФНС России. В сообщении говорилось об образовавшейся налоговой задолженности, которую необходимо срочно погасить. Для "удобства" оплаты злоумышленники предоставили специальную ссылку и предложили установить "официальное" приложение для проведения платежа со "скидкой".
Не подозревая о мошенничестве, потерпевшая перешла по ссылке и установила предложенное приложение. В результате на ее устройство проник вирусное ПО, которое позволило злоумышленникам получить доступ к личным данным и банковским счетам.
Возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы