Жительница Самары поверила липовым сотрудникам фискальных органов и лишилась 300 тыс. рублей

34-летняя жительница Самарской области потеряла 299 тысяч рублей, попавшись на уловку мошенников, действующих от имени фискальных органов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным следствия, женщине пришло электронное письмо якобы от ФНС России. В сообщении говорилось об образовавшейся налоговой задолженности, которую необходимо срочно погасить. Для "удобства" оплаты злоумышленники предоставили специальную ссылку и предложили установить "официальное" приложение для проведения платежа со "скидкой".

Не подозревая о мошенничестве, потерпевшая перешла по ссылке и установила предложенное приложение. В результате на ее устройство проник вирусное ПО, которое позволило злоумышленникам получить доступ к личным данным и банковским счетам.

Возбуждено уголовное дело.