Тольяттинец устроил поножовщину в троллейбусе

Тольяттинские полицейские задержали за нападение с ножом 50-летнего ранее судимого местного жителя. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В троллейбусе он поссорился с 41-летним мужчиной и ударил его ножом. Пострадавшего госпитализировали.
Задержанный признал вину. Уголовное дело возбудили по п. в ч. 2 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия").
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы