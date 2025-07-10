Экс-полицейского из Тольятти будут судить за взятки

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В Тольятти отправили в суд уголовное дело бывшего начальника смены дежурной части отдела полиции по Автозаводскому району №2 городского УМВД. Его обвиняют в посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.