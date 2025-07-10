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Преступления Происшествия

"Безопасный счет" разорил пенсионера из Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 10 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Очередной жертвой телефонных мошенников стал 74-летний тольяттинец, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. У него похитил 302 тыс. рублей.

Пожилой мужчина "купился" на легенду неизвестного, который представился сотрудником ЦБ РФ и убедил, что с банковского счета пенсионера пытаются снять деньги. Чтобы средства уцелели, требовалось якобы срочно перевести их на "безопасный счет".

Следуя инструкциям мошенника, мужчина перевел все свои накопления по указанным реквизитам.

Неизвестный перестал выходить на связь, после чего пенсионер понял, что стал жертвой обмана и обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Гид потребителя

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