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Преступления Происшествия

Пенсионер из Тольятти перевел мошенникам 3 млн рублей

ТОЛЬЯТТИ. 16 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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68-летнему жителю Тольятти позвонил мужчина, который представился сотрудником компании телефонной связи. Вежливый голос сообщил, что у тольяттинца закончился срок действия договора обслуживания и его нужно продлить, иначе абонент рискует остаться без связи.

Далее мужчине поступил еще один звонок от неизвестного, который убедил его в том, что кто-то воспользовался его персональными данными и его сбережения могут быть похищены. В итоге, тольяттинцу предложили перевести все имеющиеся у него денежные средства  на "безопасный счет".

Мужчина поверил неизвестным и перевел более 3 млн руб. аферистам. Возбуждено уголовное дело. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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