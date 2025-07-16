Пенсионер из Тольятти перевел мошенникам 3 млн рублей

68-летнему жителю Тольятти позвонил мужчина, который представился сотрудником компании телефонной связи. Вежливый голос сообщил, что у тольяттинца закончился срок действия договора обслуживания и его нужно продлить, иначе абонент рискует остаться без связи.
Далее мужчине поступил еще один звонок от неизвестного, который убедил его в том, что кто-то воспользовался его персональными данными и его сбережения могут быть похищены. В итоге, тольяттинцу предложили перевести все имеющиеся у него денежные средства на "безопасный счет".
Мужчина поверил неизвестным и перевел более 3 млн руб. аферистам. Возбуждено уголовное дело.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы