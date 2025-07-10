В Тольятти под уголовное дело попал водитель автобуса, сбивший пенсионерку

Следователи Тольятти возбудили уголовное дело на водителя маршрутного автобуса, наехавшего на 80-летнюю женщину, передает пресс-служба СУ СКР по Самарской области.

ДТП произошло накануне, 9 июля, около 20:00 в Комсомольском районе. Водитель маршрутного автобуса КАВЗ 4238-41, поворачивая налево, сбил пожилую женщину, которая шла по регулируемому переходу. Пенсионерка пострадала, и после осмотра медики назначили ей амбулаторное лечение.

По поручению руководителя СУ СКР по Самарской области Павла Олейника возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

"В настоящее время проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление наличия либо отсутствия нарушений в действиях водителя и организации, занимающейся перевозкой людей, устанавливаются очевидцы произошедшего", — отмечается в сообщении.