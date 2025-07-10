Самарца подозревают в махинациях с нефтеперерабатывающей организацией

В Самарской области возбудили уголовное дело из-за мошенничества в особо крупном размере. Об этом сообщает УФСБ России по Самарской области.

По версии следствия, подозреваемый сказал руководителю коммерческой организации, что может передать 6 млн руб. сотрудникам Новокуйбышевского ООО. Якобы это поможет снизить сумму неустойки за допущенные ранее нарушения условий договора. При этом выполнить обещанное самарец не мог. В мае 2025 г. мужчину задержали сотрудники ФСБ при получении 3 млн рублей.