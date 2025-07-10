Самарца подозревают в махинациях с нефтеперерабатывающей организацией

В Самарской области возбудили уголовное дело из-за мошенничества в особо крупном размере. Об этом сообщает УФСБ России по Самарской области.
По версии следствия, подозреваемый сказал руководителю коммерческой организации, что может передать 6 млн руб. сотрудникам Новокуйбышевского ООО. Якобы это поможет снизить сумму неустойки за допущенные ранее нарушения условий договора. При этом выполнить обещанное самарец не мог. В мае 2025 г. мужчину задержали сотрудники ФСБ при получении 3 млн рублей.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы