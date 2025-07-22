Тольяттинец незаконно хранил 80 патронов

В Тольятти полицейские возбудили уголовное дело за незаконное хранение боеприпасов. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Правоохранителям пожаловались на 69-летнего местного жителя. Стражи порядка пришли к нему домой и нашли 80 патронов. Мужчина пояснил, что приобрел патроны незаконно в 2024 году.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы