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Преступления Происшествия

Семи членам группировки "Сиротинские" предъявлены обвинения в убийствах и покушениях

САМАРА. 23 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области предъявлено обвинение еще семи участникам банды, руководимой Игорем Сиротенко, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Фото: СУ СК по Самарской области

По версии следствия, фигуранты в разное время вошли в состав незаконного вооруженного формирования, действовавшего с середины 90-х гг. до настоящего времени на территории Самарской области, и находились под руководством ее лидера "Сироты".

В зависимости от роли и степени участия каждого им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, пп. "а, б, ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности, совершенное организованной группой, сопряженное с бандитизмом), пп. "ж, з" ч. 2 ст. 105 УКРФ (убийство, совершенное организованной группой, сопряженное с бандитизмом), ч. 2 ст. 209 УК РФ (участие в устойчивой вооруженной группе (банде) в целях нападения на граждан или организаций)

Напомним, сам Сиротенко объявлен в международный розыск за создание банды. 

Некоторые из обвиняемых неоднократно привлекались к уголовной ответственности и были осуждены за совместное соучастие в преступлениях. В 2004 г. обвиняемые, действуя в составе банды, совершили убийство лидера другого противоборствующего вооруженного преступного формирования и покушение на убийство его охранника, а в 2010 г. — покушение на убийство известного журналиста и ведущего Самарской области. Очевидно речь о покушении на журналиста и политтехнолога Эрнеста Старателева, на которого напали вечером 24 сентября 2010 г. в подъезде одного из домов на пр. Масленникова. Тогда сообщалось, что он получил несколько десятков ножевых ранений.

Все семеро участников банды были задержаны в Тольятти и Самаре. Сейчас они находятся под стражей. По местам их жительства и пребывания проведены обыски, изъято оружие, специальные и технические средства, цифровые устройства, документы и иные предметы, имеющие доказательственное значение для дела.

В связи с выявлением новых преступлений, совершенных в интересах банды, обвинение по ним в ближайшее время будет заочно предъявлено находящимся в международном розыске Игорю Сиротенко и Игорю Шинкаренко.

Следователями управления совместно с сотрудниками ГУК СК России и ФСБ России устанавливаются и проверяются факты покровительства участникам банды со стороны действующих и бывших сотрудников правоохранительных структур и органов власти, выявляются факты их совместной преступной деятельности в целях хищения бюджетных средств на территории региона и совершения иных экономических преступлений.

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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

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Весёлая семейка🙂

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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