Объявлен в розыск соучастник "Сироты" за покушение на убийство главаря банды в Тольятти

В международный розыск объявлен Шинкоренко Игорь Николаевич, 22.05.1968 года рождения. По версии следствия, в 2000 г. Игорь Сиротенко совместно с ним (ранее Воробьев) совершил покушение на убийство лидера другого противоборствующего вооруженного преступного формирования города Тольятти.

Шинкоренко скрылся от органов предварительного следствия. По месту его жительства в Московской области следователями совместно с оперативниками ГУУР МВД России, следователями-криминалистами ГУК (КЦ) России и бойцами Росгвардии проведен обыск, в ходе которого изъяты различные цифровые устройства, денежные средства и документация.

В настоящее время участнику банды — Шинкоренко Игорю Николаевичу, по ходатайству следователя судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела в отношении организатора и участников банды "Сиротинские" продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, что Сиротенко так же объявлен в международный розыск за создание банды. Однако по заявлению его адвоката, предприниматель "не скрывался" от следствия. Защита придерживается позиции, что "Сирота" просто уехал на отдых еще до того, как стало известно о претензиях к нему на родине. А отдых якобы не противоречит закону.