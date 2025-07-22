Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу об организации мигрантами незаконной торговли в Самаре

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об организации мигрантами незаконной торговли в Самаре, сообщает Информцентр ведомства.
По информации в соцсетях, вблизи одного из многоквартирных домов в областном центре мигрантами осуществляется незаконная торговля продуктами питания. При этом на просьбу местных жителей продемонстрировать разрешительную документацию женщина-продавец отреагировала агрессивно и стала высказывать в их адрес угрозы физической расправой, демонстрируя нож.
В СУ по Самарской области по данному факту возбуждено уголовное дело.
Председатель СК РФ поручил руководителю регионального следственного управления Павлу Олейнику представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы