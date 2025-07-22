Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу об организации мигрантами незаконной торговли в Самаре

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об организации мигрантами незаконной торговли в Самаре, сообщает Информцентр ведомства.

По информации в соцсетях, вблизи одного из многоквартирных домов в областном центре мигрантами осуществляется незаконная торговля продуктами питания. При этом на просьбу местных жителей продемонстрировать разрешительную документацию женщина-продавец отреагировала агрессивно и стала высказывать в их адрес угрозы физической расправой, демонстрируя нож.

В СУ по Самарской области по данному факту возбуждено уголовное дело.

Председатель СК РФ поручил руководителю регионального следственного управления Павлу Олейнику представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.