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Преступления Происшествия

Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу об организации мигрантами незаконной торговли в Самаре

САМАРА. 22 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об организации мигрантами незаконной торговли в Самаре, сообщает Информцентр ведомства.

По информации в соцсетях, вблизи одного из многоквартирных домов в областном центре мигрантами осуществляется незаконная торговля продуктами питания. При этом на просьбу местных жителей продемонстрировать разрешительную документацию женщина-продавец отреагировала агрессивно и стала высказывать в их адрес угрозы физической расправой, демонстрируя нож.

В СУ по Самарской области по данному факту возбуждено уголовное дело.

Председатель СК РФ поручил руководителю регионального следственного управления Павлу Олейнику представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.  

Гид потребителя

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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

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Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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