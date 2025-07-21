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Преступления Происшествия

Мошенники уговорили самарца перевести на "безопасный" счет более 1 млн рублей

САМАРА. 21 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре в отдел полиции обратился 55-летний местный житель, ставший жертвой мошенников, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Мужчина пояснил, что рано утром ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Псевдо-сотрудник начал рассказывать о том, что денежными средствами местного жителя пытаются завладеть злоумышленники и для предотвращения мошеннических действий, нужно перевести все сбережения на безопасный счет. Не осознав спросонья, что происходит, мужчина согласился на предложение и перевел более 1 млн руб., которые копил на новый семейный автомобиль. Позже заявитель решил связаться с банком, куда якобы были направлены деньги на сберегательный счет, однако ни о каком поступлении сотрудники банковского отделения не знают и заверили мужчину о том, что его обманули мошенники.

Обманутый мужчина незамедлительно обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело. 

Гид потребителя

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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

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Весёлая семейка🙂

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

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