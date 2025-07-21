Мошенники уговорили самарца перевести на "безопасный" счет более 1 млн рублей

В Самаре в отдел полиции обратился 55-летний местный житель, ставший жертвой мошенников, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Мужчина пояснил, что рано утром ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Псевдо-сотрудник начал рассказывать о том, что денежными средствами местного жителя пытаются завладеть злоумышленники и для предотвращения мошеннических действий, нужно перевести все сбережения на безопасный счет. Не осознав спросонья, что происходит, мужчина согласился на предложение и перевел более 1 млн руб., которые копил на новый семейный автомобиль. Позже заявитель решил связаться с банком, куда якобы были направлены деньги на сберегательный счет, однако ни о каком поступлении сотрудники банковского отделения не знают и заверили мужчину о том, что его обманули мошенники.

Обманутый мужчина незамедлительно обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.