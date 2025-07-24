В Самарской области мужчина избил владелицу собаки

В Октябрьский городской суд отправилось уголовное дело 39-летнего местного жителя, обвиняемого в нанесении травм средней тяжести. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
По версии следствия, в сентябре 2024 г. ранее судимый за тяжкое преступление мужчина увидел гулявшую с собакой женщину и ударил ногой в плечо. Мужчине показалось, что питомец потерпевшей вел себя агрессивно. Это разозлило обвиняемого, но словесных аргументов он не смог подобрать. У 65-летней пострадавшей сломана ключица, что квалифицировали как вред здоровью средней тяжести.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы