Жителя Самарской области обвиняют в убийстве бабушки с особой жестокостью

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В Самарской области отправили в суд уголовное дело 49-летнего жителя Новокуйбышевска, которого обвиняют в убийстве с особой жестокостью. Об этом сообщает региональное СУ СК.