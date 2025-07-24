Жителя Самарской области обвиняют в убийстве бабушки с особой жестокостью

В Самарской области отправили в суд уголовное дело 49-летнего жителя Новокуйбышевска, которого обвиняют в убийстве с особой жестокостью. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, 2 апреля 2024 г. дома в с. Рождествено мужчина во время ссоры избил свою 93-летнюю бабушку. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.
Обвиняемый находится под стражей.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы