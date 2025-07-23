Самарчанка, пытаясь заработать на маркетплейсе, потеряла 23 тыс. рублей

В Самарской области заведено уголовное дело по факту мошенничества: безработная 43-летняя женщина потеряла 23 тыс. руб., пытаясь заработать в Интернете.
Жительница региона искала дополнительный заработок. На платформе одного из маркетплейсов, женщина наткнулась на заманчивое предложение. После отклика на вакансию через мессенджер с ней связался неизвестный, который предложил легкий способ заработка.
Схема выглядела так, что нужно ставить лайки на товары и выкупать их на интернет-площадке. Женщина, поверив удачному стечению обстоятельств, несколько дней выполняла все указания "работодателя": было необходимо перевести денежные средства на указанный счет, которые в дальнейшем, неизвестный обещал вернуть в установленный срок.
После чего местная жительница, следуя всем инструкциям, выполнила все требования и перевела на указанный счет 23 тыс. рублей. Однако, когда она попыталась получить обещанный заработок, выяснилось, что по словам злоумышленника задание выполнено не полностью, условия договора нарушены и деньги получить обратно невозможно.
После нескольких неудачных попыток самостоятельно вернуть денежные средства, потерпевшая поняла, что стала жертвой обмана и обратилась за помощью в полицию.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы