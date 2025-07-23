16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самару прибыл "Поезд Победы" В Самарской области благодаря нацпроекту появился новый сервис для семей с детьми Для помощи в трудоустройстве участников СВО работает специальный интернет-ресурс Для жителей Отрадного стала доступнее ультразвуковая диагностика В самарском парке Победы появится сухой фонтан

Общество

В Самару прибыл "Поезд Победы"

САМАРА. 23 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 47
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 23 июля, жители Самары — Города трудовой доблести — получили уникальную возможность погрузить в историю России времен Великой Отечественной войны благодаря "Поезду Победы". Это первая в мире интерактивная выставка с максимальным эффектом присутствия, размещенная в движущемся поезде. 10 тематических вагонов посвящены ключевым событиям или вехам 1941–1945 годов.

Для Самарской области принимать уникальный историко-патриотический проект в год 80-летия Победы — большая честь и дань памяти нашим землякам, сражавшимся за Победу в Великой Отечественной войне. Напомним, более полумиллиона жителей Куйбышевской области были мобилизованы на фронт или ушли добровольцами. В годы войны Куйбышев стал запасной столицей страны, куда были эвакуированы правительство, Верховный Совет СССР, наркоматы, дипломатический корпус, учреждения культуры, организации, более 40 крупных промышленных предприятий вместе с рабочими и инженерами. Здесь же расположились редакции центральных газет: "Правда", "Известия", "Ведомости Верховного Совета Союза ССР".

За время войны в Куйбышеве были изготовлены около 36 тысяч боевых самолетов, каждая пятая авиабомба, каждый третий артиллерийский снаряд. Область стала одним из крупных индустриальных центров страны. Развитие получили нефтеперерабатывающая, подшипниковая, автомобильная, газовая, авиационная и другие отрасли промышленности. Железная дорога им. Куйбышева стала главной магистралью, благодаря которой фронт обеспечивался боеприпасами, военной техникой, горючим и продовольствием.

В числе первых посетителей "Поезда Победы" школьники, воспитанники юнармейских отрядов, военно-патриотических клубов, участники и ветераны специальной военной операции.

Министр внутренней политики подчеркнул Сергей Филиппов подчеркнул, что "Поезд Победы" помогает школьникам, студентам погрузиться в историю нашей страны, в события Великой Отечественной войны.

"В рамках экспозиции "Поезда Победы" можно пройти по вагонам и оказаться в том времени. Очень хорошо, что есть интерактив, благодаря которому можно посмотреть ролики на медиаэкранах или что-то потрогать руками, слушая при этом рассказ аудиогида, — отметил Сергей Филиппов. — Приятно, что собрано очень большое количество важной информации, которая точно дополняет то, что ребята проходят в школе, узнают из книг, фильмов. Погружение в такую "живую" историю очень важно и для определенного психологического восприятия что такое война, насколько это было тяжелое время, насколько нелегко далась советскому народу Победа в 1945 г., как тяжело проходило начало войны, какие испытания пришлось пройти людям. Те, кто делал эту экспозицию, сделали очень большое дело: оживили большую историю и дали возможность к ней прикоснуться".

Сперва все посетители погружаются в довоенный июнь 1941 года. Проходя дальше, можно увидеть начало войны и подвиг солдат при обороне Брестской крепости. Плачущая мать — символ всех солдатских матерей — провожает молодых мальчишек на фронт, защищать Родину. Битва за Москву и фрагмент линий укреплений, окопов и траншей на передовой демонстрируют стойкость русского солдата: здесь слышны взрывы, во время которых чувствуется вибрация под ногами.

"Благодаря "Поезду Победы" современное поколение, наши дети видят, что происходило в годы Великой Отечественной войны. Молодежь видит, за что сражались наши деды и прадеды, — отметил Герой России, ветеран специальной военной операции, участник федеральной программы "Время Героев" Андрей Еремин. — Сейчас в данный момент наши военнослужащие — участники специальной военной операции — выполняют те же самые задачи, что и предыдущее поколение, приближая наш мир к Победе".

Отдельный вагон посвящен одному из самых страшных преступлений Третьего рейха — концлагерям. Забота о раненых на войне — тоже своего рода поле боя, за спасение человеческих жизней. Здесь же, в санитарном вагоне, рассказывается о значимости научных открытий и достижений в годы войны. В "Поезде Победы" представлена одна из самых трагических страниц истории Великой Отечественной войны — блокада Ленинграда. Посетитель увидит воссозданный фрагмент интерьера советского бронепоезда "Илья Муромец" и сможет оказаться на стыке двух настроений — ликования от победы и горечи потерь.

"Если мы не будем знать, чтить историю своей Родины, у нас не будет будущего. Экспозиция поезда-музея напоминает нам, через какие жертвы прошла наша страна. Ни одна другая страна мира не потеряла столько людей, сколько наша в годы Великой Отечественной войны, — отметил Герой России, ветеран специальной военной операции, участник региональной программы "Школа Героев", общественный советник губернатора Самарской области Максим Девятов. — Большое впечатление на меня произвел вагон, посвященный обороне Брестской крепости, когда люди не сдавались, несмотря ни на что. Я с малых лет вдохновлялся подвигом советских солдат".

В поезде воссоздана историческая реальность с помощью современных технологий: дополненная реальность, объемный звук и театральное освещение реалистичных фигур. Скульптуры выполнены с портретным сходством: по фотографиям воспроизведены позы, эмоции, выражения лиц.

"Экспозиция поезда-музея очень реалистичная. Когда я только зашел в первый вагон, мне показалось, что там находятся актеры, а не фигуры, которые поражают своим сходством", — отметил Анвар Шарапов, активист поискового движения России "Сокол". — "Поезд Победы" — очень важный и значимый проект, который нужен для сохранения памяти о событиях Великой Отечественной войны, о героях — наших дедов и прадедов, которые сражались за свою страну, за наше будущее".

"Поезд Победы" сделал остановку в Самаре на два дня. Напомним, что жители и гости города 23 июля смогут посетить выставку с 10:00 до 19:00, а 24 июля — с 10:00 до 16:00. Экспозиция колесит по России уже шестой год при поддержке министерства науки и высшего образования РФ, РЖД и движения "Волонтеры Победы".

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

MAX X 16 июня 2025 06:29 Упокоение огнем: нужен ли Самарской области крематорий

Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.

Галина Костюченко 13 мая 2025 10:44 Минстрой разрешил строить крематорий у Кривого Озера

Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Фото на сайте

Как отдыхают на самарской набережной

Как отдыхают на самарской набережной

Основатели проекта "Путь реки" рассказали, как строят туристические тропы

Основатели проекта "Путь реки" рассказали, как строят туристические тропы

Как производят "Простоквашино" в Самаре

Как производят "Простоквашино" в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3