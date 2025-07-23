В Самару прибыл "Поезд Победы"

В среду, 23 июля, жители Самары — Города трудовой доблести — получили уникальную возможность погрузить в историю России времен Великой Отечественной войны благодаря "Поезду Победы". Это первая в мире интерактивная выставка с максимальным эффектом присутствия, размещенная в движущемся поезде. 10 тематических вагонов посвящены ключевым событиям или вехам 1941–1945 годов.

Для Самарской области принимать уникальный историко-патриотический проект в год 80-летия Победы — большая честь и дань памяти нашим землякам, сражавшимся за Победу в Великой Отечественной войне. Напомним, более полумиллиона жителей Куйбышевской области были мобилизованы на фронт или ушли добровольцами. В годы войны Куйбышев стал запасной столицей страны, куда были эвакуированы правительство, Верховный Совет СССР, наркоматы, дипломатический корпус, учреждения культуры, организации, более 40 крупных промышленных предприятий вместе с рабочими и инженерами. Здесь же расположились редакции центральных газет: "Правда", "Известия", "Ведомости Верховного Совета Союза ССР".

За время войны в Куйбышеве были изготовлены около 36 тысяч боевых самолетов, каждая пятая авиабомба, каждый третий артиллерийский снаряд. Область стала одним из крупных индустриальных центров страны. Развитие получили нефтеперерабатывающая, подшипниковая, автомобильная, газовая, авиационная и другие отрасли промышленности. Железная дорога им. Куйбышева стала главной магистралью, благодаря которой фронт обеспечивался боеприпасами, военной техникой, горючим и продовольствием.

В числе первых посетителей "Поезда Победы" школьники, воспитанники юнармейских отрядов, военно-патриотических клубов, участники и ветераны специальной военной операции.

Министр внутренней политики подчеркнул Сергей Филиппов подчеркнул, что "Поезд Победы" помогает школьникам, студентам погрузиться в историю нашей страны, в события Великой Отечественной войны.

"В рамках экспозиции "Поезда Победы" можно пройти по вагонам и оказаться в том времени. Очень хорошо, что есть интерактив, благодаря которому можно посмотреть ролики на медиаэкранах или что-то потрогать руками, слушая при этом рассказ аудиогида, — отметил Сергей Филиппов. — Приятно, что собрано очень большое количество важной информации, которая точно дополняет то, что ребята проходят в школе, узнают из книг, фильмов. Погружение в такую "живую" историю очень важно и для определенного психологического восприятия что такое война, насколько это было тяжелое время, насколько нелегко далась советскому народу Победа в 1945 г., как тяжело проходило начало войны, какие испытания пришлось пройти людям. Те, кто делал эту экспозицию, сделали очень большое дело: оживили большую историю и дали возможность к ней прикоснуться".

Сперва все посетители погружаются в довоенный июнь 1941 года. Проходя дальше, можно увидеть начало войны и подвиг солдат при обороне Брестской крепости. Плачущая мать — символ всех солдатских матерей — провожает молодых мальчишек на фронт, защищать Родину. Битва за Москву и фрагмент линий укреплений, окопов и траншей на передовой демонстрируют стойкость русского солдата: здесь слышны взрывы, во время которых чувствуется вибрация под ногами.

"Благодаря "Поезду Победы" современное поколение, наши дети видят, что происходило в годы Великой Отечественной войны. Молодежь видит, за что сражались наши деды и прадеды, — отметил Герой России, ветеран специальной военной операции, участник федеральной программы "Время Героев" Андрей Еремин. — Сейчас в данный момент наши военнослужащие — участники специальной военной операции — выполняют те же самые задачи, что и предыдущее поколение, приближая наш мир к Победе".

Отдельный вагон посвящен одному из самых страшных преступлений Третьего рейха — концлагерям. Забота о раненых на войне — тоже своего рода поле боя, за спасение человеческих жизней. Здесь же, в санитарном вагоне, рассказывается о значимости научных открытий и достижений в годы войны. В "Поезде Победы" представлена одна из самых трагических страниц истории Великой Отечественной войны — блокада Ленинграда. Посетитель увидит воссозданный фрагмент интерьера советского бронепоезда "Илья Муромец" и сможет оказаться на стыке двух настроений — ликования от победы и горечи потерь.

"Если мы не будем знать, чтить историю своей Родины, у нас не будет будущего. Экспозиция поезда-музея напоминает нам, через какие жертвы прошла наша страна. Ни одна другая страна мира не потеряла столько людей, сколько наша в годы Великой Отечественной войны, — отметил Герой России, ветеран специальной военной операции, участник региональной программы "Школа Героев", общественный советник губернатора Самарской области Максим Девятов. — Большое впечатление на меня произвел вагон, посвященный обороне Брестской крепости, когда люди не сдавались, несмотря ни на что. Я с малых лет вдохновлялся подвигом советских солдат".

В поезде воссоздана историческая реальность с помощью современных технологий: дополненная реальность, объемный звук и театральное освещение реалистичных фигур. Скульптуры выполнены с портретным сходством: по фотографиям воспроизведены позы, эмоции, выражения лиц.

"Экспозиция поезда-музея очень реалистичная. Когда я только зашел в первый вагон, мне показалось, что там находятся актеры, а не фигуры, которые поражают своим сходством", — отметил Анвар Шарапов, активист поискового движения России "Сокол". — "Поезд Победы" — очень важный и значимый проект, который нужен для сохранения памяти о событиях Великой Отечественной войны, о героях — наших дедов и прадедов, которые сражались за свою страну, за наше будущее".

"Поезд Победы" сделал остановку в Самаре на два дня. Напомним, что жители и гости города 23 июля смогут посетить выставку с 10:00 до 19:00, а 24 июля — с 10:00 до 16:00. Экспозиция колесит по России уже шестой год при поддержке министерства науки и высшего образования РФ, РЖД и движения "Волонтеры Победы".