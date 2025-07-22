В Самаре автобус №88 временно изменит трассу следования

В Самаре временно меняется трасса следования автобусного маршрута № 88, сообщает городской департамент транспорта.
Изменение данного маршрута связано с проведением комплекса работ по усилению дорожной одежды и защите основания на пересечении улиц Демократической и Арены-2018
Согласно временной схеме, автобусы маршрута № 88 "в сторону города" проследуют от "Клинический госпиталь Мать и Дитя" по ул. 2-ай Стадионная — Волжское шоссе — ул. Демократическая — далее по своему маршруту.
По направлению "из города" без изменений.
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